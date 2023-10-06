طقس دمياط اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في دمياط، حيث تشهد انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة، بالإضافة لوجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة، إلى جانب نشاط الرياح التي تعمل على زيادة الشعور بتحس الطقس.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تعرض عدة محافظات إلى سقوط أمطار، تستمر حتى الأحد المقبل 8 أكتوبر، مع انخفاض الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية، واستمرار نشاط الرياح والشبورة المائية.

حالة الطقس اليوم في محافظة دمياط

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم بمحافظة دمياط، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 10% على مدار اليوم، كما تهب رياح خفيفة شمالية، تصل سرعتها ما بين 14- 18 كيلومترا في الساعة، وتصل سرعتها في نهاية اليوم 22 كيلومترا، فيما تصل نسبة الرطوبة إلى 76%.

طقس دمياط اليوم

ويشهد طقس دمياط مساء اليوم الجمعة، انخفاض درجات الحرارة، خاصة على المناطق الساحلية، حيث تسجل 26 درجة مئوية، بالإضافة إلى ارتفاع سرعة الرياح والرطوبة.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وتنشط الرياح في محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، جنوب سيناء، الوادي الجديد»، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة دمياط

وتشهد بعض المحافظات الساحلية الأحد المقبل 8 أكتوبر، توقعات بسقوط أمطار خفيفة على محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة»، وذلك على فترات متفاوتة، وتنشط الرياح في محافظات «الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، بني سويف، البحر الأحمر».