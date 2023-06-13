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طقس غير مستقر وأمطار رعدية غزيرة في دمياط

كتب:

مني عبد الله
تصوير:

مني عبد الله
08:15 ص | الثلاثاء 13 يونيو 2023
طقس دمياط

طقس دمياط

تشهد محافظة دمياط حالة غير مستقرة في الطقس اليوم الثلاثاء 13 يونيه، سقوط امطار رعدية بالإضافة إلى حركة الرياح على معظم مدن المحافظة منذ الساعات الأولى ومن بعد الفجر مباشرة ، وتحزيرات من هيئة الأرصاد الجوية من السحب الرعدية و التى قد تؤثر على حركة الملاحة نتيجة لانخفاض الرؤية و الرياح التى تؤدي إلى تلاطم الأمواج في البحر المتوسط.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في محافظة دمياط اليوم 13يونيه بالإضافة إلى درجات الحرارة الان و المتوقعة خلال الساعات القادمة والتى قد تؤثر على حركة الملاحة واسطول الصيد البحري بسبب الرياح 

حالة الطقس اليوم في محافظة دمياط

يسود بمحافظة دمياط منذ فجر اليوم 13يونيه طقس غائم على المناطق الشمالية بالمحافظة ، و درجات الحرارة اليوم سجلت الصغرى 20درجة مئوية وحركة الرياح

 

بينما تنشط حركة الرياح التي تتخذ اتجاهًا شماليا شرقيًا حيث تبلغ سرعتها 16 كيلو مترًا في الساعة، تزداد بين الحين والآخر لتصل سرعة هبات الرياح 25 كيلو مترًا في الساعة ونسبة الرطوبة 89% بدرجة تكثف

18درجة c ونسبة الرؤية تصل إلى 8كيلو متر 

 

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

 

 

وبسبب حركة الرياح والامطار التى قد تستمر إلى منتصف اليوم حذرت هيئة الأرصاد الجوية، صيادين و أهالي محافظة دمياط وباقي محافظات الساحلية من التقلبات الجوية وتواخي الحظر أثناء فترة تقلبات الرياح ومن المتوقع استقرار في الطقس خلال الساعات الأخيرة من نهار اليوم

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بقلم مني عبد الله