عماد الدين حسين: الرئيس السيسي أشاد بتوصيات الحوار الوطني ويدعمنا باستمرار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث خلال زيارته لبني سويف بوضوح مع المصريين ويقدر حجم معاناة المواطنين، كما أكد الرئيس تعزيز قوة الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها، وأن مصر تقوم بجهد كبير للتعامل مع الأزمات المحيطة بها.

صوت المصريين يصل لمسامع الرئيس

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن الرئيس السيسي لم ينكر أن هناك أزمة اقتصادية، وقال بالنص إن صوت المصريين يصل إلى مسامعه وأحلامهم أحلامه، وأن الحكومة والدولة تسعيان لإيجاد سبل العيش الكريم.

توصيات الحوار الوطني

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن التوصيات الأولى التي رفعت من الحوار الوطني مشجعة، والحوار الوطني مستمر، وهذه أكبر قوة دعم من الرئيس للحوار الوطني، ما دفع مجلس الأمناء إلى إصدار بيان أمس ثمن فيه دعم الرئيس السيسي المستمر للحوار الوطني والقرارات الاقتصادية التي أصدرها.

وأكد أن أهم رسالة كانت أمس هي الرسالة المالية، لأن هذه القرارات موجهة للفئات الأكثر احتياجا في مصر.