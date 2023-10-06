الرائد سمير نوح لـ«الشاهد»: دمرنا مستودعات بترول العدو في رأس شراتيب يوم 14 أكتوبر

قال الرائد سمير نوح أحد أبطال المجموعة 39 قتال، إن المجموعة عبرت من رأس غارب يوم 14 أكتوبر لتدمير مستودعات بترول العدو في رأس شراتيب، وصادف وصول اللانشات أثناء الجزر، ما أدى لتوقفها في الرمال.

تفجير تانكات وقود العدو

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنهم نزلوا من اللانشات وتوجهوا للتانكات وفجروها، وأصدر القائد إبراهيم الرفاعي الأوامر بالعودة، وفي الوقت نفسه تقدمت قوات العدو وبدأت في إطلاق النار بشكل عشوائي.

العودة سباحة

وتابع أنه نزل في المياه ودفع اللانش ليخرج من الرمال إلى الماء، ولكن قائد اللانش تحرك به فورا، وتركوه وحده، فقرر العودة سباحة، وبعد 5 دقائق عاد اللانش وساعده.