قائد قوات الصاعقة الأسبق: حرب الاستنزاف كسرت حاجز الخوف لدى المصريين

قال اللواء الدكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق، والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن حرب الاستنزاف أعطتنا دروسا ونتائج إيجابية كثيرة، وكسرت حاجز الخوف.

3 مراحل لحرب الاستنزاف

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «كان لحرب الاستنزاف 3 مراحل، هي الصمود والدفاع النشط وتصعيد العمليات، وباستمرار تصعيد العمليات وصلنا إلى حرب أكتوبر 1973، كما بذلت القيادة السياسية جهودا كبيرة لتهيئة المسرح السياسي الدولي والعربي للحرب».

تحرير الأرض بالقوة

وتابع: «بعد فشل المسار السياسي التفاوضي اتخذ السادات قرار الحرب، وجرى عرض الموقف المصري والتأكيد على أن قضية مصر عادلة حيث جاء في الأمم المتحدة أنه من حق الدولة التي جرى الاستيلاء على أراضيها بالقوة أن تسترجعها بالقوة، وبالتالي فإن عدالة القضية المصرية مستمدة من استرداد أرضها المحتلة»

وأشار إلى أنّ الشق السياسي العسكري في حرب أكتوبر كان له أكثر من مسار، الأول السياسي التفاوضي لاسترجاع الأرض المحتلة، واالثاني استعادة الروح القتالية لأفراد القوات المسلحة بعد حرب 1967.

وأضاف أنّ المسار الثالث هو الدفاع النشط المستمر أي حرب الاستنزاف، والرابع المسرح السياسي الدولي والعربي لقبول الحرب بعد فشل كل الجهود السياسية.