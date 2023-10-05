العميد ليلى عبدالمولى تكشف بطولات مصابي حرب أكتوبر

قالت العميد ليلى عبدالمولى، الأستاذة في الأكاديمية الطبية العسكرية، وإحدى المشاركات في حرب أكتوبر، إن المرأة المصرية كان لها دورًا كبيرًا في نصر العزة والكرامة، لافتة إلى أن الجميع كان لا يعرف الوقت، فالكل كان يعالج المصابين.

الأكاديمية الطبية العسكرية

وتابعت الأستاذة في الأكاديمية الطبية العسكرية، خلال احتفالية قناة الناس باليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر، اليوم الخميس: «شوفت الروح القتالية الموجودة في الجنود، شوفت جنود مصابين إصابات شديدة، وحياتهم هتنتهي خلال ساعات، وعاوزين يرجعوا الجبهة مرة أخرى».

واستكملت: «الأهالي اللى كانوا قريبين من المستشفيات كانوا بيساعدونا ويقدموا لنا الدعم، سواء من طعام أو شراب أو مساعدة في الأعمال».

انتصارات أكتوبر المجيدة

وتحتفل قناة الناس، على مدار اليوم الخميس، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تقدم القناة خلال الاحتفالية فقرات خاصة عن الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر وكيف كان الإيمان بالله مفتاح النصر.

كما تتضمن فقرات اليوم الحديث عن بطولات المرأة في نصر أكتوبر ودور الأطقم الطبية والتمريض في النصر، ودور بدو سيناء وكيفية التعامل مع الشائعات أثناء وقت الأزمات، ومنزلة الشهادة في الإسلام وشرف الجندية المصرية وخيريتها، ولماذا أوصى رسول الله بجند مصر.

ويشارك فى الاحتفالية عدد من كبار العلماء والدعاة، وأبطال حرب أكتوبر، وبدو سيناء وفنانون ومؤرخون، ويختتم اليوم بباقة من الأغاني والأناشيد الوطنية مع فريق كورال أطفال غنوة.