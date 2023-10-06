لليوم الثاني.. «الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها أمام مرشحي الرئاسة

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، أبوابها لليوم الثاني علي التوالي، لتلقي طلبات الترشح من راغبي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمن استوفوا أوراقهم.

ويترأس لجنة تلقي طلبات الترشيح، المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، التي بدأت في تلقي طلبات الترشح من أمس الخميس حتى 14 أكتوبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساءً.

الهيئة لم تتلق أية طلبات أمس

ووفقاً لما صرح به المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، أنّ اللجنة لم تتلق أية طلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك مؤتمراً صحفياً بشكل يومي، للإعلان عن عدد المتقدمين لمنصب رئاسة الجمهورية.

الشروط الوجب توافرها في المرشح

واشترطت الهيئة ألا يكون المتقدم للترشح للرئاسة، قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح، عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.