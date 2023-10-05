ما الخطوة التالية لتلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية؟.. «الوطنية للانتخابات» توضح

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، تلقي طلبات الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، أبرزها الشروط الواجب توافرها في المرشح، وهي أن يكون المرشح المحتمل مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، أن يزكى المرشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

إعلان القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح

ومن المقرر الانتهاء من تلقي طلبات الترشح يوم السبت الموافق 14 أكتوبر المقبل، وفقًا للجدول الزمنى الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، لتأتي الخطوة التالية وهي إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح، وإعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية، ويستمر خلال يومين حتى يوم الاثنين 16 أكتوبر.

المستندات المطلوبة من المرشحين

وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بالانتخابات الرئاسية، الأوراق والمستندات المطلوبة من المرشحين، وهي:

- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.

- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

- بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.