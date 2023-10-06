أسعار الأرز الشعير في الأسواق والمحلات اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ‎سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 6-10-2023، وشهدت الأسعار ثباتًا مقارنة بأسعار أمس، وبلغ سعر الطن نحو 13 ألفًا و800 جنيه لطن الحبة الرفيعة، بينما سجل سعر طن الأرز الحبة العريضة نحو 14 ألف جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأرجع خبراء الاقتصاد، ثبات أسعار الأرز الشعير إلى موسم الحصاد الذي يستمر حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، إذ شهدت الأسعار استقرارًا في الأسواق، عند 13 ألفًا و800 جنيه للحبة الرفيعة، و14 ألف جنيه للحبة العريضة، في الأسواق والمحلات.

سعر الأرز الأبيض

وسجل سعر الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-10-2023، نحو 28 إلى 35 جنيهًا تقريبًا للكيلو، بحسب النوع الذي يحدد درجة النقاء والجودة، وهذه الأسعار للمستهلك.

إنتاج مصر من الأرز الشعير

وبحسب وزارة الزراعة، من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الأرز الشعير هذا الموسم، إلى نحو 3.9 مليون طن، من إجمالي مساحة 724 ألف فدان في 9 محافظات فقط، إضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا.