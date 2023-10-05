أسعار الأرز الشعير في الأسواق اليوم الخميس 5-10-2023

سجل ‎سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 5-10-2023، ثباتا في الأسعار بالأسواق المختلفة، وبلغ سعر الطن نحو 13 ألفا و800 جنيه لطن الحبة الرفيعة، بينما سجل سعر طن الأرز الحبة العريضة نحو 14 ألف جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة من شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.

سعر الأرز الشعير اليوم

وقال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إنّ سعر الأرز الشعير اليوم شهد استقرارًا في الأسواق عند 13 ألفا و800 جنيه للحبة الرفيعة، و14 ألف جنيه للحبة العريضة، ويستمر موسم حصاد الأرز حتى منتصف أكتوبر الجاري.

سعر الأرز الأبيض

وتراوح سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-10-2023، بين 28 إلى 35 جنيها تقريبا للكيلو، بحسب النوع الذي يحدد درجة النقاء والجودة، وهذه الأسعار للمستهلك أي يحصل عليها من المحلات التجارية المنتشرة في كافة المحافظات.

إنتاج مصر من الأرز الشعير

ويُتوقع وصول إنتاج مصر من الأرز الشعير هذا الموسم إلى نحو 3.9 مليون طن، من إجمالي مساحة 724 ألف فدان في 9 محافظات فقط، إضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا، وذلك بحسب وزارة الزراعة.