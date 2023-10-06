انقطاع المياه في القاهرة الجديدة بسبب إصلاح تسريب مفاجئ

نشر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، سبب تأخر عودة المياه بعد انقطاعها في القاهرة الجديدة وبعض المناطق، لمدة قاربت من يومين، وذلك بسبب إصلاح تسريب مفاجئ في غرفة محابس المياه بجوار رافع 3 عكرة في منطقة القطامية على طريق العين السخنة القديم.

انقطاع المياه في القاهرة الجديدة

وكان جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، أعلن في وقت سابق، عن قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة 11 مساء يوم الأربعاء للساعة 11 صباح من يوم الخميس، موضحا أن السبب هو القيام بأعمال إصلاح تسريب المياه المفاجئ في غرفة المحابس للمياه.

مناطق انقطاع المياه في القاهرة الجديدة

وتضمنت المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في القاهرة الجديدة الرحاب 2 والأيقونة بالتجمع الأول ودار مصر وسكن مصر والقرنفل ومنطقة الأندلس والمنطقة الصناعية وجنة بالأندلس أبو الهول «جاردينيا» وامتداد النرجس في التجمع الثالث واللوتس وشرق اللوتس في التجمع الخامس والجامعة الأمريكية والامتداد الشرقي والتمر حنة وبيت الوطن ومدينتي.