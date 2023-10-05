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قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن مركز ومدينة المنيا

كتب:

اسلام فهمي
11:12 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
قطع المياه غدا

قطع المياه غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا عن قطع المياه عن مركز ومدينة المنيا اليوم الخميس من الساعة التاسعة مساء ولمدة 6 ساعات بسبب عطل مفاجئ بمحطة مياه بني أحمد الشرقية المرشحة.

انقطاع مياه الشرب عن مدينة المنيا

وقال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا والعضو المنتدب ان الانقطاع سيستمر لمدة 6 ساعات متصلة حيث ستعود المياه في تمام الساعة الثالثة من فجر الجمعة وذلك لحين إصلاح العطل المفاجئ بمحطة مياه قرية بني أحمد الشرقية المرشحة التي تغذي وسط وجنوب مدينة المنيا.

توفير سيارة مياه متنقلة

وأوضح رئيس شركة مياه المنيا أنه سيتم توفير سيارة مياه متنقلة لتوفير احتياجات أهالي المناطق المتأثرة من الانقطاع مطالبا المستشفيات العامة والمصالح الحيوية وأصحاب المخابز البلدية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين عودة الانقطاع فجر الجمعة.

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