الزراعة والتموين والداخلية تواصل حملات التفتيش على منافذ البيض

نفذت وزارة الزراعة حملة بالتعاون مع وزارة التموين على محال بيع البيض، إذ وردت معلومات عن بعض شركات تداول بيض المائدة بمحافظات القليوبية، والجيزة، والدقهلية، التي تبيع البيض بأسعار مبالغ فيها ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، والتي تقوم بالتعاملات التنافسية والاتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينها ضد مصلحة المواطن.

عمل التحريات اللازمة

أضافت الوزارة أنه جرى عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجنة رقابية من الزراعة، ومباحث التموين، والتموين، وجهاز حماية المنافسة، وداهمت مخازن بيض المائدة، وبالتفتيش تبين وجود كميات من أطباق بيض المائدة مخزنة بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وما يتم بيعه منهم، يباع بأسعار مرتفعة مبالغ فيه ودون فواتير، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

شارك في الحملة المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية ومأمور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كل من المهندس رضا علوان، والدكتور سامي ضحاوي، والمهندس علي أبو عميرة، وكل من المهندس أحمد محمود عبد الواحد، والمهندسة عزة بيومي محمد، مأموري الضبط القضائي بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

قاد الحملات اللواء عبد العال المناوي، واللواء حازم العراقي، والعقيد عبد العزيز الحامولى من مباحث التموين، والمهندس عمرو علي، والدكتور حسام عبد الرازق من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والباحث القانوني عبد الله الحصري، والباحث القانوني عمرو فتحي من جهاز حماية المنافسة وبعض قيادات مباحث التموين بالمحافظات المذكورة، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وجهاز حماية المنافسة.

استمرار حملات التفتيش

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجن ةبوزارة الزراعة، استمرار حملات التفتيش الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهورية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 - 01551183224