سعر كرتونة البيض اليوم الأحد مع بدء أول يوم دراسي

مع بدء السنة الدراسية الجديدة، يتجه الكثيرون من المواطنين لمعرفة ومتابعة سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 1-10-2023، خاصة أنه يعتبر عنصرا أساسيا من الوجبات التي يأخذها الأطفال معهم إلى المدارس.

ويُعد سعر كرتونة البيض اليوم الأحد1-10-2023، من المعلومات المهمة التي يبحث عنها المواطنون قبل الشراء من الأسواق، خاصة في الوقت الحالي الذي يكثر استهلاكها.

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 1-10-2023

ويتميز البيض بوجود معدلات عالية من البروتين والعناصر الغذائية التي يحتاج لها جسم الإنسان، لذا يسعى المواطنون لمعرفة سعره، ويتم تحديث سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 1-10-2023، إذ تخضع عملية الأسعار بناء على البورصة التي تختلف بشكل يومي، لذا يسعى كثير من المواطنين لمتابعة السعر قبل الشراء يوميا.

وتستعرض «الوطن» أسعار البيض اليوم الأحد 1-10-2023 في السطور التالية:

سجّلت أسعار البيض الأبيض اليوم الأحد استقرارًا؛ إذ بلغ سعر طبق البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض 121 جنيها.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وبلغت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصات المحلية 123 جنيهًا للطبق، ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 127 و133 جنيها للطبق.

أسعار الأبيض الأبيض للمستهلك

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في البورصة 121 جنيها ليباع في المحلات بـ131 و140 جنيها للطبق على حسب المنطقة.

أسعار كرتونة البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في البورصة 128 جنيها.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

وتختلف الأسعار من بورصة الدواجن الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن الأسواق المحلية للمستهلكين؛ إذ ترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 7 إلى 20 جنيها في الكرتونة.