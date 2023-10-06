مقتل 3 أطباء في هجوم مسلح بالبرازيل (صور)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ3 أشخاص مسلحين يتقدمون إلى ملهى تابع لأحد الفنادق في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وفتحوا النيران على المتواجدين، إذ أظهرت لقطات الهجوم، ثلاثة مسلحين يقفزون من سيارة دفع رباعي ويطلقون النار على 3 أطباء، أمس الخميس.

وجرى إطلاق 33 طلقة في 30 ثانية فقط، وشوهد أحد المهاجمين وهو يعود إلى السيارة للحصول على مزيد من الذخيرة، قبل أنّ يركض عائدًا لمواصلة إطلاق النار باتجاه أحد الأطباء الذي كان يحاول الفرار.

وفاة دكتور أتم عامه الـ33 منذ يومين

وفي وقت لاحق، أُعلن وفاة الدكتور بيرسيو ريبيرو، الذي بلغ 33 عامًا يوم الثلاثاء الماضي، والدكتور ماركوس دي أندرادي، 62 عامًا، في مكان الحادث، فيما نُقل الدكتور دييجو بومفيم، 35 عامًا، إلى مستشفى لورينو خورخي، حيث توفي، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

نجاة دكتور تلقى 3 رصاصات في الحادث

وأصيب الدكتور دانيال سونيند، 32 عاما، بثلاث رصاصات، وهو يتعافى في مستشفى لورينو خورخي، وخضع لعملية جراحية وحالته مستقرة في الوقت الحالي.

والتقط الضحايا، صورة جماعية وشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل وقت قصير من وصول المسلحين إلى مكان الحادث.