«س و ج» عن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. هل تشمل الزيادة الجديدة؟

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد صرف معاشات أكتوبر 2023، لجميع المستفيدين بإجمالي 11 مليونًا من خلال طرق الصرف المختلفة، التي أتاحتها الهيئة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س وج» عن صرف معاشات أكتوبر 2023 لـ11 مليون مستفيد، وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ما موعد صرف معاشات أكتوبر 2023؟

- تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر الجاري، صرف معاشات أكتوبر 2023، لجميع المستفيدين بإجمالي 11 مليونًا.

ما طرق صرف معاشات أكتوبر 2023؟

- أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الطرق والوسائل التي تمكن المواطن من صرف معاشات أكتوبر 2023، والتي تتمثل في: «منافذ فوري، الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة».

هل سيتم صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة؟

- وفقا لتصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التلفزيونية سيتم صرف المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية بقيمة 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، أول نوفمبر، أي مع صرف معاشات نوفمبر 2023.

هل يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؟

- أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عددًا من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات، إمكانية الاستعلام عن المعاشات «أون لاين»، بإتباع عدد من الخطوات البسيطة.