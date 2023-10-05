مسرح عرائس ورحلات ترفيهية لتوعية طلاب سوهاج بقضايا المياه

تستهدف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، توعية طلاب 100 مدرسة، في مراحل التعليم المختلفة، خلال الدراسة الحالي، لتثقيفهم حول أهمية المياه، وذلك كما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

استخدام مسرح العرائس

واضاف «عبد الغفار» أن حملات التوعية بالمدارس تتم من خلال عدة أنشطة تتمثل فى مسابقات مائية ومسرح عرائس والتوعية من خلال طابور الصباح، ورحلات تعريفية لزيارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإصلاح السباكة وتركيب القطع الموفرة للمياه وذلك لتعريف الطلاب بقضايا المياه.

التعريف بقضايا المياه

من جانبها، قالت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن تلك الأنشطة تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، هذا بالاضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.