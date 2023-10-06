«الرقابة الصحية»: التأمين الشامل «عبور جديد».. والمصريون لا يعرفون الانكسار

وجه الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن «التأمين الصحي الشامل يمثل انتصارا وعبورا جديدا للنظام الصحي المصري».

المواطن يتمتع بخدمات صحية عالية الجودة

وأضاف طه في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن «المواطن يتمتع في المنظومة بخدمات صحية عالية الجودة»، مشددا على أن «الإرادة المصرية التي لا تعرف الانكسار عبرت وانتصرت في 6 أكتوبر 1973، وحافظت على الوطن، ومنعت أي محاولات للنيل من مقدراته، أو العبث بهويته ووحدته، وهي ذاتها تتحدي كل الصعاب، لتعبر من جديد بمصر الغالية إلى الجمهورية الجديدة».

التهنئة للشعب المصري ورئيس الوزراء

وقدم رئيس الهيئة التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وقيادات وزارة الصحة، والشعب المصري، مؤكدا الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحصول المواطن على خدمات صحية بجودة عالمية في الجمهورية الجديدة.

اعتماد 243 منشأة صحية

وأشار طه إلى اعتماد الهيئة المبدئي لعدد 243 منشأة صحية، وتسجيل عدد 31 ألفا و547 عضوا بالمهن الطبية، في مختلف قطاعات تقديم الخدمات الصحية في مصر، مضيفا أنه «في إطار متابعة الدور الرقابي للهيئة، لمتابعة استدامة نظم الجودة في المنشآت الصحية، والتأكد من التطبيق الصحيح للمعايير طوال فترة الاعتماد، نفذت الهيئة 62 ألفا و132 استطلاع رأي لقياس تجربة المريض خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، من خلال 168 زيارة للمنشآت الصحية المختلفة، في محافظات المرحلة الأولى، لقياس رضا المتعاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل».