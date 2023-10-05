انخفاض أسعار السلع المهمة منها البصل.. وبشرى سارة بشأن السكر والأرز

تشهد أسعار السلع المتنوعة حالة من عدم الاستقرار يلاحظها المواطن بشكل يومي مع شراء متطلباته الأساسية، ويأتي ذلك نتيجة للكمية المعروضة وطلب الزبائن عليها فضلاً عن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، ومؤخرًا انخفضت أسعار سلع مهمة لا يستغني عنه المواطنون بينها البصل والطماطم وغيرها من السلع الغذائية.

انخفاض أسعار السلع الغذائية

وتستعرض «الوطن» أسعار السلع التي شهدت انخفاضًا، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، وجاءت على النحو التالي:

انخفاض أسعار البصل

شهدت أسعار البصل اليوم الخميس، انخفاضًا في سوق العبور، إذ تراوح سعر كيلو البصل بين 14 و18 جنيهًا للكيلو اليوم في سوق العبور، وذلك بعد أن وصل سعره أكثر من 30 جنيهًا الأيام الماضية.

انخفاض أسعار الطماطم

وشهدت أسعار الطماطم في سوق العبور وجميع الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا، مع زيادة حصاد محصول الشتلة الشتوية من الطماطم، وكثرة المحصول بالأسواق، وسجلت أسعار الطماطم اليوم الاثنين في سوق العبور تراجعًا جديدًا وكبيرًا في سعر الكيلو، إذ تراوح بين 5.5 و12.5 جنيه، مقابل 25 جنيهًا الأيام الماضية.

انخفاض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق المحلية، ليسجل متوسط سعر كرتونة البيض للمستهلك 138.14 جنيه، في جهود الدولة في تخفيف الأعباء على كاهل المواطن من خلال مبادرة خفض الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة.

وسجل متوسط سعر البيض الأبيض 137.6 جنيه، وجاء متوسط سعر الأبيض ليسجل 139 جنيها و21 قرشا، وفقا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وتتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في الأسواق المصرية بين 132 و134 جنيها للمستهلك، وفقًا لبورصة البيض، فيما يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 125 -130 جنيها للمستهلك، وفقًا لأسعار بورصة البيض، ويتراوح سعر البيض البلدي اليوم الخميس داخل المزرعة بين 134 إلى 132 جنيها.

انخفاض أسعار العدس وأكلات الشتاء

وتراجع سعر كيلو العدس 2.77 جنيه خلال تعاملات اليوم، حيث يُباع حاليا بسعر 48.26 جنيه للكيلو المعبأ، وتراجع سعر لتر زيت الذرة بواقع 2.71 جنيه، ويباع في الأسواق بسعر 76.12 جنيه، تراجع سعر كيلو القلقاس بواقع 2.44 جنيه للكيلو، وبات يباع بسعر 17.43 جنيه، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الموقع الرسمي للأسعار التابع لمجلس الوزراء المصري.

انخفاض أسعار الفراخ

تشهد أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الخميس تراجعًا نحو 3 جنيهات في الكيلو، إذ بلغ سعر الكيلو 73 جنيهًا في المزرعة، مقارنة بأسعار الأمس التي بلغت 76 جنيهًا، وجاءت أسعارها كالتالي: الدجاج الساسو: 109 جنيهات والدجاج البلدي: 110 جنيهات، وأمهات الدجاج الأبيض: 65 جنيها، والدجاج الأبيض الوسط: 68 جنيها، والدجاج الأحمر: 71 جنيها، ويتراوح سعر الفراخ البانيه بين 176 و184 جنيهًا، والشيش طاووق بين 165 و170 جنيهًا.

انخفاض أسعار الأرز

ومن المتوقع انخفاض أسعار الأرز مع بدء حصاد المحصول الجديد الذي يبدأ أول أكتوبر، إذ تشهد الأسواق طرح كميات كبيرة من نوعية الأرز الأبيض عريض الحبة بأسعار منخفضة.

ويصل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة إلى 13 ألفًا و500 جنيه للطن، بينما يبدأ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة من 14 ألفًا و500 جنيه إلى 15 ألف جنيه، ويبدأ سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة من 19 ألفًا حتى 20 ألف جنيه، بينما يبدأ سعر الأرز عريض الحبة من 20 لـ21 ألف جنيه للطن.

تخفيضات 20% في أسعار 22 سلعة قريبا

وضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية يجرى خلال الفترة الحالية مراجعة البيانات وتكاليف الإنتاج والشحن وهوامش الربح، للوصول إلى تخفيض 20% لنحو 22 سلعة أساسية، لتنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار.

وتشمل مبادرة تخفيض السلع 22 سلعة أساسية بنسبة تخفيض تصل إلى 20%، وهي: «الأرز والفول والدقيق والزيت والسكر المكرونة والعدس والبيض والشاي واللحوم المجمدة ومنتجات الألبان بأنواعها».

يجرى حاليا بحث ودراسة إمكانية تخفيض أسعار من خلال عدة عوامل، أبرزها الآتي:

- تخفيض الغرامات الملاحية والتي تصل إلى 7%.

- تخفيض التكاليف البنكية والتي تمثل 7%.

- تخفيض المصاريف الإدارية والتي تمثل 10% من تكاليف المنتج.

- تخفيض جزء بسيط من هامش الأرباح ما يساهم في تقديم سلعة مخفضة في حدود الـ20%.