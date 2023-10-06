تقرير: ترامب يكشف معلومات سرية عن الغواصات النووية الأمريكية لملياردير أسترالي

أثار تقرير لشبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية مخاوف خطيرة بشأن تعامل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مع معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، أثناء وجوده في البيت الأبيض، بأن شارك بيانات حول أسطول الغواصات النووية الأمريكية، مع رجل أعمال أسترالي، وهو عضو أجنبي في نادي «مارالاجو»، في أبريل 2021، حسب الشبكة.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الواقعة حدثت في أبريل 2021 في مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية، وهو ناد ينتمي إليه أيضا الأسترالي أنتوني برات، مضيفة أن الملياردير الأسترالي الذي يدير إحدى أكبر شركات تغليف الكرتون في العالم، تشارك هذه المعلومات مع ما لا يقل عن 45 شخصا على الأقل.

وقالت شبكة «إيه بي سي نيوز»، أن الشخصيات التي تشارك معها رجل الأعمال الأسترالي تلك المعلومات تضم عددا من الموظفين في شركته والصحفيين والمسؤولين الأستراليين، بما في ذلك رؤساء وزراء سابقين.