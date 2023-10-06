منح جائزة نوبل للسلام 2023 للناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي

مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2023 الجمعة للناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي المسجونة حاليا، لنضالها في قضايا النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.

350 ترشيحا لجائزة نوبل للسلام 2023

وطُرح ما مجموعه 350 ترشيحا لـ «التنافس» على شرف الحصول على جائزة نوبل للسلام 2023، بينها 259 فردا و92 منظمة، بحسب وكالة «فرانس برس».

أزمات عالمية متشعبة

وفي ظل تشعب الأزمات في العالم، بين الأزمة في أوكرانيا والتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتوترات في إفريقيا، فضلا عن قضايا المناخ وحقوق الإنسان، كان الخيارات وافرة وصعبة في الوقت ذاته.