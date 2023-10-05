أول تعليق من عريس اصطحب عروسه للشهر العقاري لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

سيارات أمام مكتب توثيق مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، يرافقها أشخاص يعزفون المزمار والطبل البلدي، ومن إحدى السيارات، خرج عروس مع عروسته، وقررا تحرير تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، في مفاجأة كبيرة ظهرت على المواطنين والمارة والعاملين أمام مكتب التوثيق.

انتشرت صورة العريس وعروسته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلت «الوطن» مع العريس، ويدعى محمد صبحي عاشور، وبدوره أكد أن الصور المنتشرة وتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي كانت أمس الأربعاء، وهو يوم الحنة، إذ قرر هو وعروسه الذهاب من أجل تأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العريس والعروسة يحملان أعلام مصر

وخرج العريس وعروسته وهما يحملان أعلام مصر وصور تأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، واحتفل الأهل معهما، وهتف العديد من الحضور «تحيا مصر»، وفقًا لحديثه: «جيت علشان أؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات، لأنه كان سبب في تطور كبير لمصر خلال السنوات اللي فاتت، واليوم ده كان يوم الحنة مش الفرح، أنا فخور بالتطور اللي فيه مصر، والدعم اللي حصل في الفترة اللي فاتت من خلال المشاريع الكتير»، مضيفًا أنه ظهرت حالة من الاستغراب على الجميع، ممزوجة بالفرحة أيضًا.

مسيرة حاشدة بقرية بهرمس

العريس وعروسته من قرية بهرمس، وهي إحدى القرى التابعة لمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة، وشهدت القرية مسيرة حاشدة الاثنين الماضي لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي؛ لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك قبل أن يخرج الرئيس السيسي ويؤكد في بيان بمؤتمر «حكاية وطن» ترشحه في الانتخابات المقبلة.