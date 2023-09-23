«الأوقاف»: ابتهالية كبرى في حب النبي عقب صلاة الجمعة المقبلة بالمنوفية

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، تنظيم ابتهالية كبرى في حب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بمسجد سيدي شبل بالمنوفية عقب يوم الجمعة المقبل 29 سبتمبر 2023م، عقب صلاة الجمعة مباشرة.

تفاصيل تنظيم ابتهالية كبرى في حب رسول الله

جاء ذلك في إطار مبادرة «هذا نبينا» التي أطلقتها وزارة الأوقاف خلال شهر ربيع الأول احتفاءً بمولد النبي (صلى الله عليه وسلم)، ومن المقرر حضور كبار المبتهلين وهم: المبتهل/ شعبان عبد الجيد، المبتهل/ محمد جاد، المبتهل/ أحمد أبو خطوة، المبتهل/ عثمان هلال، المبتهل/ إسلام السرساوي، المبتهل/ زياد عادل، المبتهل/ محمود صوفي، والدعوة عامة.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وحول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم من يرفض الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعوى أنه من الأمور البدعية في الدين، والتي لم يثبت بها دليل شرعي في السنة النبوية الشريفة.

وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، في بيان فتواها، أنه لا يجوز شرعًا الطعن في مشروعية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بما قد يحدث فيه من أمورٍ محرمةٍ؛ بل إننا ننكر ما قد يكتنفه من منكرات، ويُنبَّهُ أصحابها –بالحكمة واللِّين- إلى مخالفةِ هذه المُنكراتِ للمقصد الأساس الذي أُقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة.