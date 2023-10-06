تقديم الخدمات البيطرية لـ5195 رأس ماشية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

شهدت عدد من قرى مركز كفر الشيخ، قافلة بيطرية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قافلة طبية

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنّه تم تنفيذ قافلة بيطرية بكفر الشيخ استمرت 6 أيام، وجابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي كفر الشيخ، لعلاج «مواشي، وأغنام، وماعز، وإبل، ودواب» صغار المربين.

تخصصات القافلة

وأضاف «بشار»، أنّه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 718 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 982، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 1055 حالة، وتم عمل 70 عملية جراحية، وتم تحصين 724 بالتحصينات غير سيادية، وتم تجريع 612 من الأغنام، وتم رش 1034، بعدد إجمالي 5195 حالة لدى 2027 مستفيد من صغار مربي الماشية والأغنام والإبل بالمحافظة.