وصول 118 رحلة طيران إلى الغردقة ومرسى علم

تستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم اليوم الخميس 118‪ رحلة طيران سياحية، قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من حوالي 15 جنسية أجنبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وصول آلاف السياح الغردقة ومرسى علم

وقال عمر طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يبين وصول 118 رحلة طيران سياحية إلى مطاري الغردقة ومرسى علم على مدار اليوم، حيث تستقبل مرسى علم 15 رحلة تقل حوالي 3 آلاف سائح، ويستقبل مطار الغردقة 103 رحلات تقل حوالي 21 ألف سائح وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة في الغردقة ومرسى علم

وكشف «طارق» في تصريحات لـ«الوطن» عن انتعاش حركة السياحة الخارجية بفنادق الغردقة ومرسى علم تزامنا مع مطلع شهر أكتوبر الجاري وبدء الموسم الشتوي في أوروبا، لافتاً إلى ارتفاع معدل حركة الطيران الخارجية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم من الأسواق الأوربية وتتصدر السياحة الألمانية والروسية والبولندية والتشيكية في مقدمة السياح الأجانب الوافدين.