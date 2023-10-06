«اضحك بقى وافردها يا عم».. فوائد الابتسامة الصحية والنفسية في يومها العالمي

في أكتوبر عام 1999، جاءت فكرة تحديد يوم عالمي للابتسامة إلى هارفي بال، صاحب الوجه المبتسم «السمايلي»، الذي اختار وقتها أن تكون الجمعة الأولى من شهر أكتوبر سنويًا، مخصصة للاحتفال بالابتسامة، وبعد وفاته، أنشئت «مؤسسة هارفي بال للابتسامة العالمية»، التي تولت بعد ذلك الاحتفال بهذا اليوم سنويًا، لذا ومع الاحتفال باليوم العالمي للابتسامة، يمكن الإشارة إلى أهم الفوائد للصحة النفسية والجسدية لهذه العادة.

الابتسامة وسيلة لكسب القلوب وحل المشكلات

الابتسامة من أهم العادات التي يجب أن يحرص عليها الشخص في حياته، فإلى جانب كونها مفتاح لكسب قلوب وصداقة الأشخاص الآخرين في التعامل، ووسيلة بسيطة وغير مكلفة لحل أغلب المشكلات، فهي تُحقق عديد من الفوائد لـ الصحة النفسية والجسدية لمن يحتفظ بها على وجهه باستمرار.

ووفقًا لِما ورد على موقع «healthline» الطبي، فإن الابتسامة من العادات المفيدة جدًا لدعم الصحة العقلية والنفسية للشخص، ولها فوائد كثيرة، يأتي في مقدمتها تعزيز جهاز المناعة الذي يعتبر خط الدفاع الأول في الجسم للتصدي لكل الفيروسات والبكتيريا الضارة التي تهاجم الجسم من وقت لآخر، بالتالي حماية الجسم من العدوى والأمراض.

خفض هرمونات التوتر والقلق

إلى جانب تعزيز جهاز المناعة، تساعد الابتسامة على خفض هرمونات التوتر والقلق، وبالتالي مساعدة الشخص على التحلي بالهدوء، ما ينعكس عليه بصورة جيدة سواء في التفكير لحل المشكلات واتخاذ القرارات، وأيضًا تجنب الإصابة بعدة أمراض مختلفة، منها الضغط والسكري.

تساعد الابتسامة على تقليل الشعور بالتعب ومنح الشخص إحساس سحري بالراحة والاسترخاء والصفاء الذهني، وبالتالي تكون لديه القدرة على مواصلة وإتمام ما عليه من مهام والتخلص من كل ضغوطاته، وأيضًا تساعد الابتسامة على ترييح الأعصاب وتقليل الشعور بالألم.

الحماية من أمراض والمشكلات نفسية

من الفوائد التي تحققها الابتسامة أيضًا للصحة النفسية، أنها تمنح صاحبها شعورًا بالسعادة والصفاء الذهني والإقبال على الحياة، وتحمي من الإصابة بعدة أمراض ومشكلات نفسية، منها التوحد والاكتئاب؛ كونها تُكسب صاحبها أصدقاء كثيرين يكونون مصدر حب ودفء بالنسبة له، كما أن الابتسامة تعزز الترابط الاجتماعي وتساعد على إنجاح العلاقات الاجتماعية.

وتحقق الابتسامة عديد من الفوائد للصحة الجسدية أيضًا، منها تجنب الإصابة بأمراض القلب؛ إذ تساعد على التخلص من الأزمات القلبية، من خلال زيادة تدفق الدم بالأوعية الدموية، وتحسين مستوى الذاكرة، تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.