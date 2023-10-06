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ذكريات المواطنين مع أفلام نصر أكتوبر على القناة الأولى

كتب:

شريف سليمان
02:02 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
ذكريات المواطنين مع حرب أكتوبر

ذكريات المواطنين مع حرب أكتوبر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وإيمان منصور، تقريرا تلفزيونيا عن ذكريات المواطنين مع الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى ذكرياتهم معها.

وقالت مواطنة: «بالنسبة لحرب أكتوبر، فإن فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي عالقة في ذهني، وهناك الطريق إلى إيلات».

فيلم الطريق إلى إيلات

وقال مواطن: «أتذكر فيلم الطريق إلى إيلات، حيث تم تدمير المدمرة الإسرائيلية، وفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، عندما وصل قرار العبور إلى الفنان حسين فهمي، وقال يا رجالة أخيرا جاءت اللحظة اللي انتظرناها 6 سنوات وصدرت لنا الأمور بالعبور وسنقتحم القناة وسنحرر سيناء».

معرض الغنائم

وذكرت مواطنة أخرى: «في فترة حرب أكتوبر، أتذكر معرض الغنائم، أنا من محافظة أسوان وأتذكر أنني التقطت صورة أعلى دبابة مع إخواتي، ولا زلت أحتفظ بهذه الصورة وأعتز بها حتى الآن».

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