«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم: شبورة وأمطار

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتغلب بعض الظواهر الجوية في بعض المدن، منها تكون شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ظواهر جوية وتحذيرات الأرصاد

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 31 23

أكتوبر 32 23

بنهـا 30 23

دمنهور 29 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 29 22

دمياط 30 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 32 22

السويس 33 22

العريش 30 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 23

نخل 30 20

كاترين 28 17

الطور 31 23

طابا 30 24

شرم الشيخ 35 25

الإسكندرية 28 22

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 26 22

السلوم 28 20

سيوة 29 20

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 32 23

أسيوط 33 22

سوهاج 35 23

قنا 39 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 25

الوادي الجديد 37 23

أبوسمبل 40 25