أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة ومنافذ التموين.. «اعرف الكيلو بكام»

تعد اللحوم من أكثر السلع الغذائية التي يحرص المواطنون على متابعة أسعار اللحوم اليوم بشكل مستمر، في محلات الجزارة المختلفة وفي منافذ وزارة التموين التي توفرها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتختلف أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة من منطقة لأخرى، كما أنها تختلف عن أسعار منافذ وزارة التموين، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة ومنافذ التموين، والتي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- وصل سعر اللحوم اليوم للبلدي قيمة تتراوح بين 300 و400 جنيه.

- فيما وصل سعر كيلو الكبدة الطازجة اليوم ليتراوح بين 350 و380 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين

- بلغ سعر كيلو اللحوم السوادني الطازجة اليوم 195 جنيهًا.

- فيما وصل سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 160 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو الضأن المبرد اليوم إلى 250 جنيهًا.

- كما جاء سعر كيلو الحوم البلدي الطازجة ليصل إلى 280 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن الطازج سعر 270 جنيهًا.