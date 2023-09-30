المواعيد الشتوية لغلق المحلات.. اعرف الوقت المناسب لشراء احتياجاتك

انتهى رسميًا العمل بالمواعيد الصيفية للمحلات مع نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر، وذلك وفق الموعد المحدد لها من قبل القرارار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش الحرفية والمولات التجارية، لذا يهتم المواطنون بمعرفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات.

وحددت وزارة التنمية المحلية المواعيد الشتوية لغلق المحلات والصيفية من خلال القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، ونوضح من خلال هذا التقرير المواعيد الشتوية لغلق المحلات، والتي جاءت كالتالي:

المواعيد الشتوية لغلق المحلات

حددت وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق المحلات الصيفية على أن تكون بدءًا من آخر جمعة من شهر أبريل من كل عام، وتستمر حتى آخر خميس من شهر سبتمبر، ليبدأ تطبيق مواعيد غلق المحلات الشتوية آخر جمعة من شهر سبتمبر، وهو ما يعني أن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات هذا العام بدأ مع حلول منتصف ليلة أمس الجمعة.

تفاصيل المواعيد الشتوية لغلق المحلات

وجاءت المواعيد الشتوية لغلق المحلات كالتالي:

- يبدأ فتح المحال التجارية والمولات في تمام الساعة 7 صباحًا، على أن يتم غلقها 10 مساءً.

- وبالنسبة لمواعيد الغلق يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية والأعياد يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والإجازات الرسمية والأعياد لمدة ساعة واحدة، ليتم غلق المحلات الساعة 11 مساء.

- وبالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات، يتم بدء العمل بها من الساعة 5 صباحًا على أن يتم غلقها 12 منتصف الليل.

- وبالنسبة للدليفري، توصيل الطلبات للمنازل يكون متاحا لمدة 24 ساعة.

- يبدأ العمل في جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساء، ماعدا الورش الموجودة على الطرقات ومحطات الوقود.