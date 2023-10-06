سعر اليورو الیوم الجمعة 6-10-2023 في البنوك المصرية

نجح الجنيه المصري في الحفاظ على ثباته أمام سعر صرف عملة اليورو، التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اليوم الجمعة 6-10-2023 في البنوك المصرية، وذلك حسب آخر تحديث لما أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة، حيث يسجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، ما قيمته 32.51 جنيه للبيع، و32.37 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة، في عدد من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، خاصة مع بداية تعاملات صرف ثاني أيام العمل الرسمية في البنوك المصرية، وبحسب آخر تحديث أجرته البنوك على أسعار العملات، والموضح لدى مواقع البنوك الرسمية، وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

وقد سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 32.14 جنيه للشراء، و32.49 جنيه للبيع، ذلك في إطار البيع في داخل البنك المركزي المصري.

كما سجل سعر اليورو اليوم، في البنك المركزي المصري 32.37 جنيه للشراء و32.51 جنيه للبيع، بحسب سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المصري سابقا.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما سجل سعر اليورو بداخل بنك مصر اليوم، 32.14 جنيه شراء، و32.49 جنيه للبيع، حال جرى شراؤه من قبل بنك مصر.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 32.42 جنيه للبيع و32.31 جنيه للشراء، حال شراءه من قبل البنك أو قنواته الرسمية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف اليورو اليوم، 32.24 جنيه شراء و32.56 جنيه للبيع.