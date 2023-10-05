ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض اليورو خلال سبتمبر.. إليك التفاصيل

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.56% مسجلا مكاسب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، ليستقر عند أعلى مستوياته منذ نهاية شهر نوفمبر 2022، ووجهت الأسواق تركيزها إلى مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، حيث دفعت التوقعات، بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، العوائد الحقيقية إلى الارتفاع، كما أدت إلى دعم الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات بداية الأسبوع، ثم تراجع خلال يومي الخميس والجمعة، حيث ركزت الأسواق على احتمالية حدوث إغلاق حكومي بالولايات المتحدة، فضلًا عن تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وبقياس شهري، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 2.47%، ليسجل أعلى ارتفاع شهري له منذ مايو.

ومن ناحية أخرى، تراجع اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.75% و0.34% على التوالي مقابل الدولار، حيث ارتفعت تكهنات المتداولين حيال قيام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة قبل أن يُقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على هذه الخطوة، بحسب تقرير بورصة وول ستريت.

ارتفاع قيمة الدولار

ومع ارتفاع قيمة الدولار خلال شهر سبتمبر، انخفض اليورو والجنيه الاسترليني بشكل حاد بنسبة 2.49% و3.74% على التوالي بقياس شهري.

وفي اليابان، تراجع الين الياباني بنسبة 0.67% على مدار الأسبوع مسجلا خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك على خلفية ارتفاع الدولار، وتوقعت الأسواق استمرار اتساع الفجوة بين السياسات النقدية لبنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

‏تحركات سوق صرف العملات

وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الياباني «شونيتشي سوزوكي» حذر الأسواق خلال ثلاث جلسات تداول إلى أن السلطات المعنية تراقب عن كثب ‏تحركات سوق صرف العملات، مشيرًا إلى أنهم على استعداد لاتخاذ الإجراءات مناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك، وهو الأمر الذي انقذ الين من التعرض إلى انخفاض حاد.

وعلى مدار الشهر، انخفض الين بنسبة 2.56% بقياس شهري. وعلى صعيد أخر، ارتفعت الكرونة السويدية بنسبة 1.89% نتيجة بدء سريان قرار البنك المركزي السويدي بتحويل جزء من الاحتياطات النقدية الأجنبية للبلاد إلى الكرونة السويدية بمطلع هذا الأسبوع.

وفي الأسبوع السابق، أعلن البنك المركزي السويدي أنه سيحول 8 مليار دولار، و2 مليار يورو من احتياطاته الأجنبية إلى الكرونة السويدية خلال الأشهر الأربعة إلى الستة القادمة، بدءاً من 25 سبتمبر.

وخلال تداولات شهر سبتمبر، ارتفعت الكرونة بنسبة 0.38%.