سجل سعر الدولار اليوم السبت 7-10-2023 في البنوك المصرية، ثباتًا في الأسعار مقارنة بأسعار أمس بين الشراء والبيع، ووفقًا لشاشات البنوك والمواقع الرسمية لها بلغ سعر شراء الدولار 30.83 والبيع 30.96 في البنك المركزي المصري.

ترصد «الوطن» سعر الدولار اليوم السبت 7-10-2023 في البنوك المصرية، وفقا لجدول أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الشراء 30.83 جنيه.

- وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، البيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو الشراء 30.73 جنيه.

- سعر البيع 30.85 جنيه في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

- سعر الدولار في بنك مصر، الشراء 30.75 جنيه.

- سعر الدولار في بنك مصر للبيع 30.85 جنيه في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- سجل سعر الدولار في بنك القاهرة، الشراء 30.85 جنيه.

- سجل سعر الدولار في بنك القاهرة للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

- سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، الشراء 30.90 جنيه.

- سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

- بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 30.85 جنيه.

- بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سعر الدولار في بنك الإسكندرية، الشراء 30.85 جنيه.

- سعر بيع الدولار 30.95 جنيه في بنك الإسكندرية.