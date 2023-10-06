شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 6-10-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا، بين الشراء والبيع، ويختلف السعر بين بنك لآخر بفوارق بسيطة جدًا، وهو ما نرصده في السطور التالية في عدد من البنوك، وبالنسبة لأعلى سعر شراء فكان 30.90 في مصرف أبو ظبي الإسلامي والأعلى في البيع 30.96 في البنك المركزي المصري.

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم الجمعة 6-10-2023 في البنوك المصرية، يمكن التعرف عليه كما يلي، وفقا لجدول أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الشراء 30.83 جنيه.

- سعر الدولار في البنك المركزي المصري، البيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، الشراء 30.73 جنيه.

- البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- سعر الدولار فى بنك مصر، الشراء 30.75 جنيه.

- البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

- سعر الدولار فى بنك القاهرة، الشراء 30.85 جنيه.

- البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

- سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى، الشراء 30.90 جنيه.

- البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

- سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB، الشراء 30.85 جنيه.

- البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سعر الدولار فى بنك الإسكندرية، الشراء 30.85 جنيه.

- البيع 30.95 جنيه.