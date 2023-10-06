مؤيدو المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر بالدقهلية: مصر تعيش عرسا ديمقراطيا

توافد عدد من المواطنين على الشهر العقاري بمدينة المنصورة، اليوم الجمعة، لتأييد المرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر، كما هتف العديد من الأهالي باسمه أمام مكتب التوثيق.

تحرير توكيلات للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

وقال الدكتور شريف المزاحي، أمين العمل الجماهيري الشعب الجمهوري بالدقهلية، اجتمعنا بداية من الساعة التاسعة صباحا مع المؤيدين للمرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر، وقمنا بتحرير توكيلات في المكتب العقاري تأييدا للمهندس حازم عمر، مضيفا «مصر تعيش فترة ديمقراطية، وكل المرشحين الذين يعرضون أنفسهم في الفترة الحالية لديهم مطلق الحرية في عمل التوكيلات والظهور بصورة واضحة في الحياة السياسية، ورأينا هذا الشيء بأنفسنا كان هناك تسهيلات واضحة جدا من كل الجهات الموجودة، ونتمنى في الانتخابات الرئاسية المقبلة ترشح الأفضل لمصر دائما لأن مصر فوق الجميع».

عرس ديمقراطي كبير في مصر

وأضاف الدكتور محمد حسن، أستاذ الآثار المصرية وريادة الأعمال وأمين شباب حزب الشعب الجمهوري بالدقهلية، نحن نعيش عرسا ديمقراطيا كبيرا جدا، وجئنا اليوم في منتهى الحرية واستطعنا عمل التوكيلات، وكان هناك سهولة كبيرة في الإجراءات، والأمن كان متعاونا معنا لأقصى درجة، وكان معنا حشد كبير من مؤيدي المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، وتمكنا من أداء التوكيلات بكل سهولة ويسر، وهذا دليل كبير على مدى الديمقراطية وتعدد الآراء الموجود في مصر، لأن مصر فعلا تخطو خطى ثابتة باتجاه الديمقراطية وحرية الرأي وحرية التعبير، وهو ما رأيناه ونشهد به، رأينا كل مرشحي الرئاسة لهم مؤيدين على أرض الواقع وقاموا بعمل التوكيلات.