إزالة تعديات بالبناء المخالف على أراض زراعية في 4 مراكز بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية في الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في أبو حماد

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة، بإزالة سور طولي على مساحة 20 مترا بقرية عمريط.

إزالة تعديات في مركزي بلبيس وديرب نجم

وفي مركز بلبيس بالوحدة المحليه بأولاد سيف، تم التصدي لحالة تعد ببناء سور من الطوب الدبش على الأرض الزراعية بقرية أولاد مهنا على مساحة 175 مترا تقريبا.

وفي مركز ديرب نجم بالوحدة المحلية ببهنيا، تم إزالة تعد بعزبة حرب التابعة للوحدة المحلية ببهنيا بمساحة 21 مترا.

إزالة فوريه لسور مخالف بمساحة 15 مترا

وفي مركز منيا القمح بالوحدة المحلية بملامس، تم إزالة فورية لسور مخالف بمساحة 15 مترا خارج الحيز العمراني بقرية الولجا التابعة للوحدة المحلية بملامس وتمت الإزالة كليا.

الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.