هل العدادات الكودية موفرة في الاستهلاك؟.. «الكهرباء» توضح

يهتم المواطنون دومًا بحيازة الأجهزة الموفرة في الاستهلاك، وخاصة الأجهزة الكهربائية، لذا يهتم عدد كبير من الذين يرغبون في توصيل التيار الكهربائي للعقارات عن معرفة العدادات الموفرة، وما إذا كانت توجد عدادات موفرة في الأسعار سواء كان العداد القانوني أم العداد الكودي؟.

هل توجد عدادات موفرة؟

وفي هذا الصدد، أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنّ اختلاف اسم العداد لا يؤثر على طريقة الحساب، موضحة أن العداد الكودي والقانوني لا يؤثر في طريقة الحساب، فكل منهما مسبق الدفع ولا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن.

طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء أن طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، إذ إنّه نفس سعر الكيلووات لكل ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

وأوضحت الشركة أن الاختلاف فقط يكون في أن العداد الكودي دون اسم ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع لكونه عدادا مؤقتا، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الأسمي، أما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.

كيفية تقدم طلب تركيب عداد كودي

وكشفت الشركة، عن الخطوات التي يجب اتباعها الراغب في تركيب العداد الكودي وجاءت على النحو التالي:

- تصفح موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر من هنــــا.

اختيار خدمات المواطنين.

- تسجيل الدخول برقم التليفون وباسورد .

- اختيار خدمة طلب تحويل من الممارسة للعداد الكودى.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة إيصال ممارسة وباقي الأوراق المطلوبة.

- اضغط إرسال الطلب.