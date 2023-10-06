«حياة كريمة» تهنيء الشعب والقوات المسلحة بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

هنأت مؤسسة حياة كريمة، الشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

حرب أكتوبر شاهدة على عبقرية المصريين في الصمود

وتابعت مؤسسة حياة كريمة، في بيانها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، قائلة: «لقد كانت هذه الحرب شاهدة على عبقرية المصريين في الصمود والإرادة ودعم وطنهم في أصعب الأوقات، وقدم جيش مصر الباسل بأبطاله، معجزة عسكرية استرد فيها الأرض والكرامة الوطنية».

واختتمت «حياة كريمة» بيانها بـ:«تحية فخر واعتزاز لكل أبطالنا ولكل شهيد قدم روحه فداء لهذه الأرض».

تهنئة الرئيس السيسي

وهنأ الرئيس السيسي الشعبَ المصريَ وقواته المسلحة، في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

وكتب رئيس الجمهورية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتقدم بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يُعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث».

‎وأتمّ: «تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدي، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن».

تهنئة السيدة انتصار السيسي

ومن جانبها، كتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أهنئ شعب مصر وقواتها المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يمثل لحظة تاريخية لا تُنسى، جسد فيها أبطال الجيش المصري معجزة عسكرية لاسترداد الأرض والكرامة الوطنية».