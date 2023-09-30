مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من 9 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى الدولي اليوم السبت، 7 آلاف سائح من 9 دول أوروبية قادمين على متن 36 رحلة طيران سياحية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وإنهاء إجراءات الوصول واستقبال السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة.

وصول 7 آلاف سائح إلى مطار مرسى علم

وكشف إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جداول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 7 آلاف سائح على متن 36 رحلة طيران من 9 دول أوروبية، هي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا والنمسا وسلوفاكيا وبلجيكا، وذلك ضمن 135 رحلة مقرر وصولها الأسبوع الجاري.

شواطئ مرسى علم

وأشار «شكري» إلى انتعاش السياحة في مرسى علم تزامنا مع أسبوع احتفالات يوم العالمي للسياحة بمشاركة آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ منطقة مرسى علم.

ولفت إلى أن مرسى علم شهدت ختام فعاليات كرنفال مرسى علم الدولي بمشاركة 22 دولة أجنبية وسط نجاح كبير وسعادة المشاركين الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.