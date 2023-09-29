مطار مرسى علم يستقبل 135 رحلة تقل آلاف السياح من أوروبا الأسبوع المقبل

يستعد مطار مرسى علم الدولي اليوم، لاستقبال 135 رحلة طيران سياحية من 12 دولة أوروبية على مدار الأسبوع، تقل آلاف السياح من عدة دول بينها ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تبين وصول 135 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا وفرنسا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استعدادات فنادق مرسى علم

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السياح الأجانب من الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا الأكثر وصولا، لافتا إلى ارتفاع نسبة الحجوزات خلال الشهور المقبلة بفنادق مرسى علم، متوقعا موسم سياحي شتوي ناجح.