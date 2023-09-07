«السكة الحديد» تعلن طرق الحصول على تذاكر السفر.. بينها الـ«أون لاين»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وهي:

طرق الحصول على تذاكر السفر لجميع القطارات

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الإلكتروني من هنــــــا، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد من هنــــــا، كما يمكن الحجز عبر التطبيق على هاتف آيفون من هنــــا

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتي تقدر بـ320 منفذا.

إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما

كما تؤكد الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما، كما تتيح هيئة السكة الحديد الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان - كروت الخصم المباشر الـDebit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ووفق بيان الهيئة فإنها لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوى الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.