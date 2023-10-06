توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت «الأرصاد» في بيان، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أماكن الشبورة المائية

ولفتت «الأرصاد» إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة السبت 7 أكتوبر 2023

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 8 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 9 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.