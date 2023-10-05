10 إجراءات استباقية لمواجهة الطقس والسيول المحتملة بالمنيا.. تعرف عليها

أعلنت محافظة المنيا اتخاذ عدة إجراءات استباقية لمواجهة أية أزمات طقسية أو سيول متوقع حدوثها خلال موسم الشتاء بما يضمه من أحداث عارضة، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

المرور الميداني على المخرات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في بيان أصدرته محافظة المنيا، إنه كلف رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية باتخاذ عدة إجراءات استباقية مبكرة، والمرور الميداني على المخرات وإعداد تقارير بذلك بالتنسيق مع القطاعات المختلفة.

الإجراءات الاستباقية لمواجهة تقلبات الطقس

وأضاف محافظ المنيا، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كل التدابير اللازمة والإجراءات الاستباقية لمواجهة أية أزمات في الطقس وتشمل:

1- تجهيز وصيانة 32 مخر سيل طبيعي.

2- تجهيز مراكز الإغاثة والإيواء العاجل.

3- تكثيف المرور على المجاري المائية.

4- تطهير مجاري مخرات السيول وإزالة أي عوائق.

5- تدبيش جوانب الطرق تجنبا لحدوث أي انهيارات.

6- تجهيز جميع إمكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات.

7- تجهيز الإنقاذ البري للتعامل مع أي تطورات

8- تجهيز غرفة عمليات رئيسية على مدار الساعة.

9- متابعة أي بلاغات لسرعة اتخاذ القرار المناسب

10- التنسيق بين إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية.