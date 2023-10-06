«القاهرة»: توجد 450 شركة تعمل بمجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى المحافظة

كشف تقرير لمحافظة القاهرة، بشأن عدد الشركات ومراكز التدريب الخاصىة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى محافظة القاهرة، عن وجود 450 شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى المحافظة، و20 مركز تدريب حاسب آلي حكومي وتابع للهيئات على مستوى المحافظة، و38 قاعة علوم حاسب آلي بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وعدد 665 مقهى إنترنت، و48 نادي تكنولوجيا معلومات على مستوى المحافظة.

عدد المدارس

وأشار التقرير إلى أن عدد المدارس التي بها حاسب آلي 1418 مدرسة وعدد الأجهزة 13923 جهاز حاسب آلي، وعدد المراكز الثقافية التي بها حاسب آلي 11 وعدد الأجهزة 115 جهازًا، وعدد مراكز الشباب التي بها حاسب آلي 45 وعدد الأجهزة 788 حاسبًا، وعدد المكتبات التي بها حاسب آلي 70 مكتبة تضم 80 جهاز حاسب آلي.

مراكز تدريب

وفيما يتعلق بالشركات ومراكز التدريب الخاصة في مجال التكنولوجيا بالقاهرة فهي تتضمن بالمنطقة الشرقية نحو 229 شركة تكنولوجيا معلومات وعدد العاملين 899 موظفًا، وقاعات علوم الحاسب بمراكز الشباب 7 قاعات تخدم 6350 مواطنا.

أما مركز تنمية الموارد البشرية بالمحافظة يشمل 3 قاعات تدريب مجهزة بـ3 جهاز حاسب آلي، و6 أجهزة برجيكتور، وعدد المتدربين 3605 متدربين بنسبة 58% ذكور، و42 % إناث.