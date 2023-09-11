إصابة دنيا عبدالعزيز بكسر في القدم

تعرضت الفنانة دنيا عبدالعزيز، لكسر في قدميها، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك حسب الصورة، التي نشرتها عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

دنيا عبدالعزيز تتعرض لكسر في القدم

ونشرت دنيا عبدالعزيز صورة، عبر خاصية «الاستوري»، وعلقت عليها: «قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على كل شيء».

مشاركة دنيا عبدالعزيز في دراما رمضان المنقضي

وكانت دنيا عبدالعزيز، حققت نجاحًا كبيرًا، من خلال مشاركتها في دراما رمضان الماضي، بمسلسل «المداح»، الذي كانت تدور أحداثه حول بعد ساعات من ولادة طفله، يجد صابر المداح نفسه على وشك خوض حرب جديدة مع الجن، حيث يشكل ابنه خطرًا كبيرًا على حياة صابر ومن حوله.

وشارك في بطولة العمل، عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم حمادة هلال، تامر شلتوت، هبة مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، محمد عز، يسرا اللوزي، خالد زكي، لوسي، حنان سليمان، وكان العمل من إخراج أحمد سمير.