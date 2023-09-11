دنيا عبدالعزيز تكشف لـ«الوطن» تفاصيل إصابتها بكسر في القدم

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز، على طمأنة جمهورها بشأن تطورات الحالة الصحية بعد تعرضها للكسر في قدمها، أمس الأحد، كما حرصت على توجيه الشكر لكل من ساندها ودعمها في تلك المحنة الصحية.

وقالت دنيا عبدالعزيز، لـ«الوطن»، إنَّه «سيتم فك الجبس عقب مرور أسبوعين تقريبًا، وفقًا لتعليمات الفريق الطبي المُعالج لي»، لافتة إلى أنَّها تعرضت لذلك خارج البلاد، إذ إنَّها كانت تقضى فترة الإجازة خارج مصر.

وكانت دنيا عبدالعزيز، قد كشفت عن إصابتها بكسر في القدم، أمس الأحد، حيث نشرت صورة عبر خاصية الـ«ستوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام لتُبرز حجم الإصابة، مُعلقة عليها بقولها: «قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على كل شيء».