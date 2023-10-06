تفاصيل ثاني أيام تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية.. بدون طلبات

انطلق أمس، أول أيام استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، ومع نهاية اليوم، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم استقبال أي طلبات للترشح، ولم يتغير الوضع في ثاني أيام فتح باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات، وأُغلق الباب بدون أي أوراق جرى تقديمها من المرشحين المحتملين للهيئة.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل اليوم الثاني لتقديم أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، إذ أُغلق باب التقديم في تمام الساعة الخامسة مساءً، بدون أي طلبات ترشيح، وخرجت الهيئة، في مؤتمر صحفي، أكد فيه أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ اليوم الثاني انتهى بدون أي طلبات ترشح.

«الوطنية للانتخابات» تفتح باب الترشح حتى 14 أكتوبر

وعلى الرغم من مرور أول يومين بدون أي تقديم طلبات من المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلا أن «الوطنية للانتخابات» أعطت مهلة تستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، لتجهيز أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وتبدأ في تلقي الطلبات من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً يوميًا، على أن يغلق باب الترشح نهائيًا في اليوم الأخير الساعة الثانية مساءً.

الأوراق والمستندات المطلوبة من المرشحين

ويجهز من يريد الترسح لانتخابات الرئاسة 2024، الأوراق التالية وإرفاقها في طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات:

- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.

- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

- بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

موعد نشر القائمة المبدئية

وبحسب ما أعلنته الهيئة، فسيجري إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء لطالبي الترشح، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم، يوم الاثنين 16 أكتوبر، على أن يجري تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الخامسة مساءً يومي الثلاثاء والأربعاء «17 و18» من أكتوبر.

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الانتخابات النهائية، في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 16 من شهر يناير المقبل.

الهيئة الوطنية للانتخابات تجدد ترحيبها بالشكاوي والاستفسارات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في بيان صحفي، أنها جددت ترحيبها بالتواصل معها وإخطارها بأية شكاوى أو استفسارات، حتى يُمكن اتخاذ اللازم حيالها، وتذكر الجميع أن نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة مجانية بالكامل ودون أية رسوم مالية.