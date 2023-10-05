لم يتقدم أحد.. «الوطنية للانتخابات» تغلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية في اليوم الأول

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية في اليوم الأول لتلقي الطلبات، مؤكدة أن فترة تلقي الطلبات تستمر حتى السبت 14 أكتوبر الجاري.

وقالت «الوطنية للانتخابات»، إنه لم يتقدم أي مرشح في اليوم الأول بطلب للترشح لرئاسة الجمهورية، موضحة أنها بدأت فتح باب تلقي الطلبات بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم.

موعد إعلان ونشر القائمة المبدئية

ونوهت الهيئة بأنه سيجري إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء لطالبي الترشح، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم، يوم الاثنين 16 أكتوبر، على أن يجري تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الخامسة مساءً يومي الثلاثاء والأربعاء «17 و18» من أكتوبر.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن انتخابات المصريين في الخارج، تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل ولمدة 3 أيام، على أن يتم انتخاب المصريين بالداخل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر المقبل ولمدة 3 أيام.

نتيجة الانتخابات النهائية

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الانتخابات النهائية، في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 16 من شهر يناير المقبل.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات جددت ترحيبها بالتواصل معها وإخطارها بأية شكاوى أو استفسارات حتى يُمكن اتخاذ اللازم حيالها، وتذكر الجميع أن نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة مجانية بالكامل ودون أية رسوم مالية.