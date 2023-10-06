لبنى عسل عن نصر أكتوبر: «كل سنة وإحنا طيبين وفي عزة وفخر ببلدنا»

هنأت الإعلامية لبنى عسل، الشعب المصري، بمرور 50 عامًا على نصر 6 أكتوبر المجيد، قائلة: «كل سنة وإحنا طيبين، وفي عزة ونصر وفخر ببلدنا للملحمة العظيمة اللي عشناها وبنعيشها كل يوم».

حلقة استثنائية للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

وأضافت لبنى عسل، خلال تقديمها فترة مفتوحة على قناة «الحياة»، إنها تقدم اليوم حلقة استثنائية للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، التي تلخص ملحمة خاضها الشعب المصري واستطاعوا أن يثبتوا عبقرية وبسالة وشجاعة وعزيمة الجندي المصري المقاتل، الذي هزم وحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر في 6 ساعات.

وأوضحت أن المصريين عاشوا في ظروف صعبة للغاية من بعد هزيمة 1967، فالنكسة التي كسرت ظهرنا لم تكسر أبدا إرادتنا، فبعدها بأيام خاضت مصر حرب الاستنزاف، وهذه الفترة التي بها قصص وحكايات تدل على بطولات الجيش المصري العظيم حتى تحقق النصر في أكتوبر 1973.

انتصار أكتوبر حقيقة وواقع

ولفتت إلى أن نصر أكتوبر حقيقة وواقع لا بد أن نفتخر به ونفتخر بجيشنا كما يجب أن نحكي لأولادنا ونعلمهم، الأجيال التي لم تعش ولم تشاهد الوقت الصعب وصولا للنصر العظيم.