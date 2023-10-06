رئيس جهاز القاهرة الجديدة يكشف موعد عودة المياه للتجمع الخامس

قال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، المهندس عبد الرؤوف الغيطي، إنّ عمليات إصلاح محطة التنقية في القاهرة الجديدة، تجري بوتيرة سريعة ومستمرة، ويتمثل هذا الإصلاح في إزالة الأجزاء التالفة من الخط واستبدالها، وتجري هذه العملية في ظروف عمل صعبة وخطيرة، نظرًا لقوة ضغط المياه في الخط، حيث يصل ارتفاع الضغط إلى أكثر من 120 مترًا، وهو ما يعادل ارتفاع برج يتكون من 40 طابقًا.

وأكد «الغيطي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن موعد عودة المياه للتجمع الخامس، سيكون في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، لافتًا إلى أنها مياه ليست عكرة، موضحًا أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، يتحمل مسؤولية تشغيل وصيانة هذا الخط، ويعمل بالتعاون مع شركات متخصصة وطنية وأجنبية لديها خبرة سابقة في هذا المجال، ولتلبية احتياجات المواطنين، جرى توفير سيارات مياه في مختلف أنحاء المدينة، حتى عودة المياه للتجمع الخامس.

موعد عودة المياه للتجمع الخامس

ويأتى تواجد كل من وزير الإسكان ونائبه، على رأس قيادات قطاع المرافق بالموقع على مدار الساعة، حرصًا على سرعة اتخاذ اللازم نحو الانتهاء من عمليات الإصلاح والحرص على انهائها في أسرع وقت، وبصورة آمنة، وعودة المياه للتجمع الخامس والقضاء على معاناته.

ويذكر أن نقل المياه يجري عبر خط أنابيب صلب يمتد على مسافة 33 كيلومترًا، وتم إنشاؤه كجزء من ثلاثة خطوط مختلفة بقطر 2200 مم، ويتم ضخ المياه في هذه الأنابيب باستخدام أربع مضخات، يتم توزيعها على طول المسار بقوة 12 بار، وذلك لضمان وصول المياه إلى محطة التنقية في القاهرة الجديدة.

تفاصيل قطع المياه عن التجمع الخامس

تعرضت وصلة المياه، لحادث تسريب أول أمس، وقطر الأنبوب في هذا الخط يبلغ 2200 مم، وهو أكبر قطر مستخدم في مصر، ونتيجة لهذا التسريب، لم تصل المياه إلى محطة التنقية التي كانت تسع 500 ألف متر مكعب يوميًا، وجرى توسيعها لتصبح بسعة مليون متر مكعب يوميًا، لخدمة مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ونتيجة لذلك، توقفت الخدمة في المحطة حتى يتم إجراء الإصلاحات اللازمة.